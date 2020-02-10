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زميل تريزيجيه يرفض ريال مدريد وبرشلونة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:03 ص
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تريزيجيه
تريزيجيه
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي جاك جيرليش لا يفضل الإنتقال لبرشلونة أو ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وأفادت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن النجم الشاب يفضل الإنضمام لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي، حيث ذكر في أكثر من مناسبة أن يحلم بإرتداء قميص الشياطين الحمر.


وبحسب التقارير، يقدر فريق أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، قيمة جيرليش بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.


وأضات صن، أن موقف اللاعب سيتحدد بشكل نهائي بعد حسم موقف أستون فيلا من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز من عدمه، مشددة على أن أستون فيلا ترفض فتح باب التفاوض في الوقت الحالي.


وسبق لمانشستر يونايتد ضم البرتغالي برونو فيرنانديز في فترة الإنتقالات الشتوية من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ويريد تدعيم الفريق بقوة في الصيف المقبل بلاعب وسط جديد، ينحصر بين الثنائي جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وجاك جيرليش لاعب أستون فيلا.


وستلعب مسألة ضم جيرليش دوراً حاسماً في موقف النجم الفرنسي بول بوجبا مع الفريق، حيث سيكون ضم جيرليش عاملاً مؤثراً في رحيل الدولي الفرنسي، الذي يتابع وضعيته العملاقين ريال مدريد ويوفنتوس.
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