مخاوف من عدم لحاق نجم ريال مدريد بمباراة مانشستر سيتي







تنتاب أعضاء الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان حالة من القلق والتخوف، بشأن قدرة نجم الفريق المصاب إيدين هازارد في اللحقاق بمباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، والمقررة 26 فبراير الجاري.





ووفقاً لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هازارد كان متوقعاً له الدخول في قائمة الفريق التي واجهت أوساسونا أمس الأحد، وحققت الفوز برباعية مقابل هدف في الجولة 23 من الدوري الإسباني.





وأضافت ماركا، أن هازارد لم يستعد كامل عافيته بعد حتى الآن، وبالتالي لم يفضل زيدان ضمه للقائمة، ومنحه بعض الدقائق أمام فريق عنيف مثل أوساسونا.





وتتبقى أمام ريال مدريد مبارتين في الدوري الإسباني قبل مباراة مانشستر سيتي، وهما مباراة سيلتا فيجو مطلع الإسبوع المقبل، ومباراة ليفانتي المقررة يوم 4 فبراير.





وسيتعين على هازارد المشاركة في بعض الوقت خلال إحدى المبارتين، وذلك حتى يكون جاهزاً لمواجهة مانشستر سيتي بنسبة 100%.