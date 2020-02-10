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ريال مدريد مازال يحلم بنجم مانشستر سيتي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:59 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال يحلم بضم نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا رحيم ستيرلنج، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن ريال مدريد أعاد إهتمامه مرة أخرى بلاعب ليفربول السابق، كتدعيم أساسي في خط هجوم ريال مدريد في الصيف المقبل.


وأضافت الشبكة أن ريال مدريد قادر على ضم ستيرلنج، بالرغم من أنه مازال مرتبط بعد مع الفريق السماوي، يمتد حتى عام 2023.


ويريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تدعيم الفريق بجناح هجومي من العيار الثقيل في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وتدور الترشيحات حول الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإنجليزي جادون سانشو ورحيم ستيرلنج.


ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بملعب سانتياجو بيرنابيو.


ويعاني ستيرلنج من فترة هبوط حاد في مستواه مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة الحالية، بعد بدايته القوية في مطلع الموسم الحالي.
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