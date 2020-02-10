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الدوري المصري| كل ما تريد معرفته عن مباراة وادي دجلة ضد المصري البورسعيدي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:55 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الأحد على مضيفه وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الجيش بالسويس،ضمن إطار منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة ضد المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة وادي دجلة ضد المصري البورسعيدي على ملعب ستاد الجيش بالسويس في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب المصري في جدول الدوري المصري
يدخل أبناء بورسعيد مواجهة وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من 14 جولة خاضها النسور في مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث تحقق الفوز في 4 جولات والتعادل كان حاضراً في 5 مباريات وتلقى المصري الخسارة في مثلهم.

سجل لاعبو المصري 16 هدف في الجولات الـ14، بمعدل هدف واحد لكل مباراة، كما استقبلت شباكهم 15 أخرين.

ترتيب وادي دجلة في الدوري المصري
وعلى الجانب الآخر يحتل أصحاب الأرض فريق وادي دجلة المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد نقطة من 16 جولة، تحقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 والهزيمة في 8 جولات.
سجل أبناء المدرب تاكيس 17 هدف في الجولات الـ16 التي خاضها وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز ،بينما استقبلت شباكهم 24 هدف وهوا من أضعف خطوط الدفاع في المسابقة المحلية.

التشكيل المتوقع لـ المصري ضد وادي دجلة
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب إيهاب جلال تشكيل المصري ضد وادي دجلة في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالدفع بالمهاجم الفلسطيني القوي محمود وادي في هجوم النسور ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي
الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق
الهجوم: محمود وادي.

التشكيل المتوقع لـ وادي دجلة ضد المصري
وعلى الجانب الآخر يُتوقع أن يبدأ المدرب تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة مباراة المصري معتمداً على عناصر الشباب في الفريق الدجلاوي حيث يصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف
خط الدفاع : إسحاقو يعقوبو، محمود مرعي، خالد رضا، عبدالرحمن "بودي"
خط الوسط : محمد عبد العاطي، محمد هلال
خط الوسط المهاجم: رفيق كابو، محمد رضا، عبد الكبير الوادي
خط الهجوم: مروان حمدي.

صراع المنطقة الدافئة والكراسي الموسيقية في الدوري المصري
تعتبر مواجهة وادي دجلة ضد المصري في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز صراعا قويا في منطقة الوسط حيث يحتل أبناء بورسعيد الترتيب الـ13 بينما يأتي دجلة في المركز الـ15 وهوا ما يعني أن اللقاء سيشهد تنافسا قويا بين الفريقين للهروب من مناطق القاع والابتعاد عن التغيرات الفنية المحتملة في الجهازين في حالة الخسارة وفقدان مزيد من النقاط.
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