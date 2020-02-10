الأهلي ضد الوحدة: التشكيل المتوقع وموعد المباراة







يلتقي فريق الوحدة الإماراتي أمام نظيره أهلي جدة السعودي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





وتضم مجموعة أهلي جدة السعودي كل من الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران.





وكان الأهلي قد تخطي فريق استقلال دوشنبه، في الملحق المؤهل لدور المجموعات من البطولة بهدف دون رد.





موعد مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي القادمة



وتقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في تمام الساعة 5:35 بتوقيت القاهرة، 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة



تذاع مباراة الأهلي ضد الوحدة عبر قناة Bein Sport hd 2.





تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الوحدة



حراسة المرمى: ياسر المسيليم.



خط الدفاع: لوكاس، آل فتيل، الخبراني والمولد.



خط الوسط: ساريتش ونوح الموسى، المقهوي، المؤشر وماركو مارين.



خط الهجوم: يوسف البلايلي.