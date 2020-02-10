Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي ضد الوحدة: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


يلتقي فريق الوحدة الإماراتي أمام نظيره أهلي جدة السعودي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.


وتضم مجموعة أهلي جدة السعودي كل من الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران.


وكان الأهلي قد تخطي فريق استقلال دوشنبه، في الملحق المؤهل لدور المجموعات من البطولة بهدف دون رد.


موعد مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي القادمة

وتقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في تمام الساعة 5:35 بتوقيت القاهرة، 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة

تذاع مباراة الأهلي ضد الوحدة عبر قناة Bein Sport hd 2.


تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الوحدة

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: لوكاس، آل فتيل، الخبراني والمولد.

خط الوسط: ساريتش ونوح الموسى، المقهوي، المؤشر وماركو مارين.

خط الهجوم: يوسف البلايلي.


تشكيل الوحدة المتوقع أمام أهلي جدة

حراسة المرمى: محمد الشمسي.

خط الدفاع: المنهالي، بيمنتا، الرفاعي وريم تشانج وو.

خط الوسط: خميس إسماعيل وميونج جو لي، الزعابي ومبوكو، إسماعيل مطر.

خط الهجوم: سيباستيان تيجالي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 11 ساعة

مكاسب مثيرة من إنتصار ريال مدريد على أوساسونا في الدوري الإسباني

منذ 40 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 18 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 17 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

04:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status