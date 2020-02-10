مكاسب مثيرة من إنتصار ريال مدريد على أوساسونا في الدوري الإسباني











تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ملخص مباراة ريال مدريد وأوساسونا



افتتح التسجيل لمصلحة أوساسونا اللاعب أوناي جارسيا في الدقيقة 14، ثم تعادل إيسكو في الدقيقة 33، قبل أن يضيف سيرخيو راموس هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 39 من الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني تمكن لوكاس فاسكيز من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 85، قبل أن يختتم اللاعب لوكا يوفيتش مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي "، أبرز الأرقام من فوز ريال مدريد على أوساسونا في الدوري الإسباني.





ريال مدريد لم يخسر أي نقطة في الليجا منذ بداية عام 2020.





زيدان يتخطى رقم مورينيو، حيث وصل المدرب الفرنسي للإنتصار رقم 88 له في الليجا، متخطيًا رقم مورينيو والذي توقف عند 87 مباراة.





أصبح المدرب الفرنسى زين الدين زيدان ثالث أكثر مدرب تحقيقاً للإنتصارات مع ريال مدريد فى الليجا.





وصل سيرخيو راموس المباراة رقم 440 له مع ريال مدريد، متخطيًا رقم فرناندو هييرو والذي توقف عند 439.





يعد ريال مدريد أقل الفرق إستقبالاً للأهداف بواقع 14 هدف فقط.





تلقى ريال مدريد 14 هدفا بعد 23 جولة فى الدورى الإسباني هذا الموسم ، رقم قياسى فى تاريخ النادى الملكى.





لم يخسر ريال مدريد في أي مباراة في الليجا منذ مباراة مايوركا 19 أكتوبر الماضى.





إيسكو أحرز اليوم هدفه رقم 50 فى الدورى الإسبانى.





إيسكو ينهي صيامة عن التهديف والذي إستمر ما يقرب من 11 شهر.