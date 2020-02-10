ذكريات الهلال السعودي مع الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره شهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين.







موعد مباراة الهلال وشهر خودرو



ويقام اللقاء بين الهلال السعودي وشهر خودرو الإيراني الخامسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الوصل في دبي.





الهلال يمتلك تاريخ سيء في الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، إذ أنه خسر 4لقاءات، وفاز في 3، وتعادل في 8 مباريات.





وأمام الفرق الإيرانية على وجه الخصوص لم يحقق أي انتصار في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ أنه واجههم 4 مرات في الجولة الأولى خسر في مباراة وتعادل في 3 لقاءات.





ويرصد "الفجر الرياضي" ذكريات الهلال السعودي مع الجولة الأولى في دور المجموعات



2003.. الهلال 0-1 العين

2004.. الهلال 0-0الشارقة

2006.. الهلال 0-2 العين

2007.. الهلال 1-1 الكويت

2009.. الهلال 1-1 صبا باتري "الإيراني"

2010.. الهلال 3-0 السد

2011.. الهلال 1-2 سباهان

2012.. الهلال 1-1 بيرسبوليس "الإيراني"

2013.. الهلال 1-3 العين

2014.. الهلال 2-2 أهلي دبي

2015.. الهلال 3-1 لوكوموتيف طشقند

2016.. الهلال 2-2 باختاكور

2017.. الهلال 1-1 بيرسبوليس "الإيراني"

2018.. الهلال 0-0 العين

2019.. الهلال 1-0 العين