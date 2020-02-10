Advertisements
Advertisements
Advertisements

"Parasite" يصنع التاريخ كأول فيلم يحصد جائزتي الأوسكار "أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، عن قائمة المكرمين بالدورة رقم 92 من الحفل الأشهر في العالم.

وشهد الحفل صناعة تاريخ جديد لجوائز الأوسكار بعد أن أصبح فيلم Parasite الكوري الجنوبي أول فيلم في تاريخ الأوسكار يجمع بين حصده لجائزتي أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي معا.

وكانت القائمة الكاملة للمكرمين بحفل الجوائز كما يلي، حصدت "لورا ديرن" جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد.
وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم، والمخرج "بونج جون – هو" الذي حصد جائزة أفضل إخراج، والنجم "واكين فينيكس" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي.
والنجم "براد بيت" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، والنجمة "رينيه زيلويجر" التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، وأيضا فيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل سيناريو أصلي، وفيلم Jojo Rabbit الذي جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

وفيلم Toy Story 4 الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي، وفيلم American Factory الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي. 

وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، وفيلم The Neighbors' Window الذي حصد جائزة أفضل فيلم Live Action قصير. 

وفيلم Hair Love الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، وفيلم "جوكر" الذي حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وأغنية Love Me Again التي حصدت جائزة أفضل أغنية فيلم أصلية. 

وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل هندسة صوتية، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل "ميكساج"، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood الذي حصد جائزة أفضل "ديكور"، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي. 

وفيلم Bombshell الذي حصد جائزة أفضل "مكياج وتصفيف شعر"، وفيلم Little Women الذي حصد جائزة أفضل "تصميم أزياء"، وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل "مونتاج"، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل "مؤثرات بصرية".





Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 17 ساعة

مكاسب مثيرة من إنتصار ريال مدريد على أوساسونا في الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 12 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 11 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 23 ساعة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020

فيلم "LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE" يحصد جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير من جوائز BAFTA 2020

تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز BAFTA 2020

"Hair Love" يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حفل الأوسكار

"The Neighbors' Window" يحصد جائزة أفضل فيلم Live Action قصير في الأوسكار

"Learning to Skateboard in a Warzone" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في حفل الأوسكار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

04:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status