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ماذا قدم " لوكاكو" الذى أعاد إكتشاف نفسه مع إنتر ميلان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:41 ص
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لوكاكو
لوكاكو
محمد جمال
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يقدم المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو أداء مميز مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي منذ إنتقاله بداية الموسم من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليعود مرة أخري للتهديف وتشكيل خطورة على مرمي الخصوم خلال مباريات الكالتشيو والعودة مرة أخري للتهديف والتألق تحت قيادة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتى.


وتصدر النيراتزورى جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإيطالي امس على ملعب جوزيبا ميزا برباعية مقابل هدفين، فى لقاء شهد تسجيل المهاجم البلجيكى هدف فى أخر لحظات المباراة.


ووصل لوكاكو للهدف رقم 17 ببطولة الدوري الإيطالي من 23 مباراة شارك بها وصنع هدفين رفقة الإنتر، بينما على مستوي بطولة دوري أبطال أوروبا شارك فى 5 مباريات سجل هدفين وصنع مثلهما بينما ببطولة كأس إيطاليا شارك فى مباراتان وسجل هدفين، بمجموع 30 مباراة هذا الموسم سجل 21 وصنع 4 أهداف.


وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن المهاجم البلجيكى دخل قائمة تضم 6 لاعبين أجانب، نجحوا في التسجيل لصالح إنتر ميلان، خلال أول مباراتين لهما فى الدوري الإيطالي.


وكان لوكاكو قد سجل هدف فى مرمي ميلان خلال مباراة الدور الأول ليصبح سادس اللاعبين التى تسجل فى مرمي الروسينيري بقميص النيراتزورى فى أول مباراتان ديربي، وسبقوه الخماسي المكون من يوري دجوركاييف، رونالدو، ودييجو سيميوني، وزلاتان إبراهيموفيتش، ودييجو ميليتو.


ويذكر أن إنتر ميلان رفع رصيده للنقطة 54 فى المركز الأول مناصفة مع صاحب المركز الثاني يوفنتوس بنفس رصيد النقاط.
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