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تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:43 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، عن قائمة المكرمين بالدورة رقم 92 من الحفل الأشهر في العالم، والتي ضمت كل من، "لورا ديرن" التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد.

وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم، والمخرج "بونج جون – هو" الذي حصد جائزة أفضل إخراج، والنجم "واكين فينيكس" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي. 

والنجم "براد بيت" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، والنجمة "رينيه زيلويجر" التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، وأيضا فيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل سيناريو أصلي، وفيلم Jojo Rabbit الذي جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

وفيلم Toy Story 4 الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي، وفيلم American Factory الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي. 

وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، وفيلم The Neighbors' Window الذي حصد جائزة أفضل فيلم Live Action قصير. 

وفيلم Hair Love الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، وفيلم "جوكر" الذي حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وأغنية Love Me Again التي حصدت جائزة أفضل أغنية فيلم أصلية. 

وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل هندسة صوتية، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل "ميكساج"، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood الذي حصد جائزة أفضل "ديكور"، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي. 

وفيلم Bombshell الذي حصد جائزة أفضل "مكياج وتصفيف شعر"، وفيلم Little Women الذي حصد جائزة أفضل "تصميم أزياء"، وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل "مونتاج"، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل "مؤثرات بصرية".






تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2020
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