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"Parasite" يحصد جائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار Oscars

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:27 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Parasite لجائزة أفضل فيلم بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من، فيلم Ford v Ferrari من بطولة مات ديمون وكريستيان بيل، وفيلم The Irishman من بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو، وفيلم Jojo Rabbit من بطولة سكارليت جوانسن وتايكا وتيتي، وفيلم "جوكر" من بطولة واكين فينيكس، وفيلم Little Women من بطولة سيرشا رونان وإيما واتسون، وفيلم Marriage Story، وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Parasite.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد التي ترشح لها كل من كاثي باتس عن دورها في فيلم Richard Jewell، ولورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit وفلورنس بف عن دورها في فيلم Little Women، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.


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