رينيه زيلويجر تفوز بجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في حفل الأوسكار Oscars



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من "سينثيا إيريفو" عن دورها في فيلم Harriet، و"سكارليت جوهانسن" عن دورها في فيلم Marriage Story، وسيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، ورينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ممثل بدور مساعد التي ترشح لها كل من توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وأنطوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم The Irishman، وبراد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.







أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد النجمة "رينيه زيلويجر" لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.