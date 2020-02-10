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عاجل.. النجم "واكين فينيكس" يحصد جائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار Oscars 92nd

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:08 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد النجم واكين فينيكس" لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من، أنطونيو بانديراس عن دوره في فيلم Pain and Glory، وليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وآدم درايفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر، وجوناثان بيرس عن دوره في فيلم The Two Popes.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل إخراج، التي ترشح لها كل من المخرج مارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman، والمخرج "تود فيليبس" عن إخراجه لفيلم "جوكر"، والمخرج سام مينديز عن إخراجه لفيلم 1917، والمخرج كوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، والمخرج "بونج جون هو" عن إخراجه لفيلم Parasite.



عاجل.. النجم "واكين فينيكس" يحصد جائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار Oscars 92nd
عاجل.. النجم "واكين فينيكس" يحصد جائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار Oscars 92nd
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الكلمات المفتاحية

حفل اوسكار الفجر الفني Oscars 92nd

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