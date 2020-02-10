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"بونج جون – هو" يحصد جائزة أفضل إخراج في حفل Oscars 92nd

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد المخرج "بونج جون – هو" لجائزة أفضل إخراج بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من المخرج مارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman، والمخرج "تود فيليبس" عن إخراجه لفيلم "جوكر"، والمخرج سام مينديز عن إخراجه لفيلم 1917، والمخرج كوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، والمخرج "بونج جون هو" عن إخراجه لفيلم Parasite.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل فيلم التي ترشح لها كل من، فيلم Ford v Ferrari من بطولة مات ديمون وكريستيان بيل، وفيلم The Irishman من بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو، وفيلم Jojo Rabbit من بطولة سكارليت جوانسن وتايكا وتيتي، وفيلم "جوكر" من بطولة واكين فينيكس، وفيلم Little Women من بطولة سيرشا رونان وإيما واتسون، وفيلم Marriage Story، وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Parasite.


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الكلمات المفتاحية

حفل اوسكار Oscars 92nd

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