"Love Me Again" يحصل على جائزة أفضل أغنية فيلم أصلية في الأوسكار



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من أغنية "I Can't Let You Throw Yourself Away" من فيلم Toy Story 4، وأغنية Love Me Again من فيلم Rocketman، وأغنية "I'm Standing with You" من فيلم Breakthrough، وأغنية "Into the Unknown" من فيلم "فروزين 2"، وأغنية "Stand Up" من فيلم Harriet.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل موسيقى تصويرية، والتي ترشح لها كل من فيلم Joker ومؤلفة موسيقاه التصويرية Hildur Guðnadóttir، وفيلم Little Women ومؤلف موسيقاه التصويرية Alexandre Desplat، وفيلم Marriage Story ومؤلف موسيقاه التصويرية "راندي نيومان"، وفيلم 1917 ومؤلف موسيقاه التصويرية "توماس نيومان"، وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker ومؤلف موسيقاه التصويرية John Williams.











أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد أغنية Love Me Again لجائزة أفضل أغنية فيلم أصلية بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.