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"الجوكر" يقتنص جائزة أفضل موسيقى تصويرية في حفل الأوسكار Oscars

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم "جوكر" لجائزة أفضل موسيقى تصويرية بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم Joker ومؤلفة موسيقاه التصويرية Hildur Guðnadóttir، وفيلم Little Women ومؤلف موسيقاه التصويرية Alexandre Desplat، وفيلم Marriage Story ومؤلف موسيقاه التصويرية "راندي نيومان"، وفيلم 1917 ومؤلف موسيقاه التصويرية "توماس نيومان"، وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker ومؤلف موسيقاه التصويرية John Williams.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، والتي ترشح لها كل من فيلم Dcera، وفيلم Hair Love، وفيلم Kitbull، وفيلم Memorable وفيلم Sister.


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