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"Parasite" يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي من حفل جوائز الأوسكار Oscars

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Parasite لجائزة أفضل فيلم أجنبي بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم Corpus Christi من بولندا، وفيلم Honeyland من شمال مقدونيا، وفيلم Les Misérables من فرنسا، وفيلم Pain and Glory من اسبانيا وفيلم Parasite من كوريا الجنوبية.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة التي ترشح لها كل من فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World، وفيلم I Lost My Body، وفيلم Klaus وفيلم Missing Link وفيلم Toy Story 4.


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حفل اوسكار الفجر الفني

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