"Bombshell" يحصد جائزة أفضل "مكياج وتصفيف شعر" من حفل جوائز الأوسكار



وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم Bombshell وفيلم "جوكر"، وفيلم Judy وفيلم Maleficent: Mistress of Evil وفيلم 1917.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل تصوير سينمائي التي ترشح لها كل من فيلم The Irishman وفيلم "جوكر"، وفيلم The Lighthouse وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.



أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Bombshell لجائزة أفضل "مكياج وتصفيف شعر"، بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.