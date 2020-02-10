"1917" يحصد جائزة أفضل "مؤثرات بصرية" من حفل جوائز الأوسكار



وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم Avengers: Endgame وفيلم The Irishman، وفيلم The Lion King، وفيلم 1917، وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل مونتاج التي ترشح لها كل من فيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Parasite.



أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم 1917 لجائزة أفضل "مؤثرات بصرية"، بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.