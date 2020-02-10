اليوم.. محافظة القاهرة تزيل عقارات منطقة السحيلة بمصر القديمة

يبدأ حي الخليفة اليوم الاثنين، في أعمال إزالة عقارات منطقة السحيلة العشوائية بمصر القديمة، بعد نقل سكانها لوحدات جديدة ومجهزة بحي الأسمرات.



وتم إخلاء 12 عقار تميهدًا لإزالتهم اليوم، والتي كانت تمثل خطورة داهمة على سكانها.



وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أشرفت على أعمال الحصر والإخلاء، مؤكدة أن أعداد الأسر المستحقة الجاري نقلها للأسمرات 53 أسرة، حيث تم توفير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها، كما يتم تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق.

