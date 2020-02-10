"Ford v Ferrari" يفوز بجائزة أفضل "مونتاج" في حفل الأوسكار



وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Parasite.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل تصميم أزياء التي ترشح لها كل من فيلم The Irishman، وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Little Women وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.







أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Ford v Ferrari لجائزة أفضل "مونتاج"، بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.