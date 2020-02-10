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فيلم 1917 يحصد جائزة أفضل تصوير سينمائي في حفل Oscars 92nd
الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:57 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم 1917 لجائزة أفضل تصوير سينمائي بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.
وترشح لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم The Irishman وفيلم "جوكر"، وفيلم The Lighthouse وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.
ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ديكور والتي ترشح لها كل من فيلم، The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم 1917 وفيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite.
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