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1917 يحصد جائزة أفضل "ميكساج" فيلم من حفل جوائز الأوسكار Oscars
الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:53 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم 1917 لجائزة أفضل "ميكساج" بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.
وترشح لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم Ad Astra وفيلم Ford v Ferrari وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.
ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل هندسة صوتية، والتي ترشح لها كل من فيلم Ford v Ferrari، وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.
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