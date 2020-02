1917 يحصد جائزة أفضل "ميكساج" فيلم من حفل جوائز الأوسكار Oscars

وترشح لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم Ad Astra وفيلم Ford v Ferrari وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.





ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل هندسة صوتية، والتي ترشح لها كل من فيلم Ford v Ferrari، وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.