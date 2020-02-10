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"Ford v Ferrari" يحصد جائزة أفضل هندسة صوتية في حفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:41 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Ford v Ferrari لجائزة أفضل هندسة صوتية بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم Ford v Ferrari، وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، أفضل أغنية أصلية لفيلم، والتي ترشح لها كل من أغنية "I Can't Let You Throw Yourself Away" من فيلم Toy Story 4، وأغنية Love Me Again من فيلم Rocketman، وأغنية "I'm Standing with You" من فيلم Breakthrough، وأغنية "Into the Unknown" من فيلم "فروزين 2"، وأغنية "Stand Up" من فيلم Harriet.


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حفل اوسكار الفجر الفني

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