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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:53 ص
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ارشيفية
ارشيفية
حسام مجدي
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اقتربت منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء بأخر أربع مباريات متبقية في الجولة.


وكانت أخر مباراة لعبت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز هي مباراة الزمالك والإسماعيلي بينما تلعب باقي المباريات الأربعة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.


نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي أمس في الدوري المصري الممتاز

واستطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


متصدر الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.


جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الأهلي 39 نقطة
2- المقاولون العرب 32 نقطة
3- الزمالك 31 نقطة
4- الاتحاد السكندري 27 نقطة
5- الإسماعيلي 26 نقطة
6- سموحة 24 نقطة
7- إنبي 23 نقطة
8- الإنتاج الحربي 23 نقطة
9- الإسماعيلي 21 نقطة
10- حرس الحدود 19 نقطة
11- الجونة 19 نقطة
12- أسوان 18 نقطة
13- المصري 17 نقطة
14- طلائع الجيش 15 نقطة
15- وادي دجلة 14 نقطة
16- مصر المقاصة 14 نقطة
17- طنطا 14 نقطة
18- نادي مصر 11 نقطة. 
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