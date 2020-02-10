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لورا ديرن تقتنص جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بحفل جوائز Oscars 92nd

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:20 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد النجمة "لورا ديرن" لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من كاثي باتس عن دورها في فيلم Richard Jewell، ولورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit وفلورنس بف عن دورها في فيلم Little Women، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.

وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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