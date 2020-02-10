"Learning to Skateboard in a Warzone" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في حفل الأوسكار



أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Learning to Skateboard in a Warzone لجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من، فيلم In the Absence، وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone، وفيلم Life Overtakes Me، وفيلم St. Louis Superman، وفيلم Walk Run Cha-Cha.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل فيلم وثائقي التي ترشح لها كل من فيلم American Factory، وفيلم The Cave، وفيلم The Edge of Democracy، وفيلم For Sama، وفيلم Honeyland.

