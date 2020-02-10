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"American Factory" يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل الأوسكار Oscars

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:12 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم American Factory لجائزة أفضل فيلم وثائقي بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم American Factory، وفيلم The Cave، وفيلم The Edge of Democracy، وفيلم For Sama، وفيلم Honeyland.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل فيلم أجنبي التي ترشح لها كل من فيلم Corpus Christi من بولندا، وفيلم Honeyland من شمال مقدونيا، وفيلم Les Misérables من فرنسا، وفيلم Pain and Glory من اسبانيا وفيلم Parasite من كوريا الجنوبية.


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