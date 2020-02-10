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"ميناء السخنة".. تطوير لاستيعاب مناولة أكبر سفن حاويات بالعالم (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:05 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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يعد ميناء العين السخنة، أحد أهم الموانئ البحرية في مصر، ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس، وهو واحد من ستة موانئ تتبع المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

 

الميناء يشتهر بزيادة أنشطة سفن الحاويات، والصب السائل، والبضاعة العامة، والتي لها النصيب الأكبر في انتاجيته، وينال اهتمام كبير في اعمال التطوير نظرا لموقعه على خطوط التجارة العالمية.

 

وفيما يلي تستعرض الفجر أبرز مشروعات التطوير التي تتم بالميناء بهدف زيادة عوائده وإنتاجيته:

 

- مشروع توسعة الحوض الثاني بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه أي بنحو (560 مليون دولار).

- تشمل أعمال التطوير إنشاء ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع.

- يساهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً.

- يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.

- بحلول مارس 2020 سيبدأ الحوض الثاني عمليات المناولة للسفن.

- سيضاعف عمل الحوض الثاني قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

- ويعزز مشروع التوسعة موقع  "ميناء السخنة" كبوابة تجارية رئيسية في مصر، وسيكون الميناء الوحيد بالبلاد القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم.

- كما يتم تنفيذ أعمال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بالميناء.

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الكلمات المفتاحية

ميناء السخنة حاويات

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