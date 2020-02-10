دبلوماسي سابق: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية نقلة تاريخية في القارة



وأضاف الشويمي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر بذلت جهود كبيرة من أجل إنجاز التوقيع على اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة وهو ما تم خلال القمة الأفريقية التي عقدت بالنيجر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نقلة تاريخية في القارة الأفريقية.



وأوضح، أن اتفاقية التجارة الأفريقية تساهم في التكامل بين الدول الأفريقية بما يجعلها قادرة على الاعتماد على النفس وهو ما يأتي من خلال الارتقاء بالتجارة والصناعة والبنية التحتية.



وتابع الشويمي: أفريقيا لا تحتاج لمساعدات بقدر ما تحتاج للاستثمار الذي هو السبيل لنمو القارة بأكملها.

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بذلت مجهودا كبيرا جدا ونفذت أشياء لأول مرة تراها القارة الأفريقية، مستشهدا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.