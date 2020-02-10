Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي سابق: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية نقلة تاريخية في القارة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:18 ص
Advertisements
السفير إبراهيم الشويمي
السفير إبراهيم الشويمي
أشرقت حفني
Advertisements
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بذلت مجهودا كبيرا جدا ونفذت أشياء لأول مرة تراها القارة الأفريقية، مستشهدا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأضاف الشويمي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر بذلت جهود كبيرة من أجل إنجاز التوقيع على اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة وهو ما تم خلال القمة الأفريقية التي عقدت بالنيجر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نقلة تاريخية في القارة الأفريقية.

وأوضح، أن اتفاقية التجارة الأفريقية تساهم في التكامل بين الدول الأفريقية بما يجعلها قادرة على الاعتماد على النفس وهو ما يأتي من خلال الارتقاء بالتجارة والصناعة والبنية التحتية.

وتابع الشويمي: أفريقيا لا تحتاج لمساعدات بقدر ما تحتاج للاستثمار الذي هو السبيل لنمو القارة بأكملها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السفير إبراهيم الشويمي التجارة الحرة الافريقية

أخبار تهمك

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 18 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 23 ساعة

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 11 ساعة

مكاسب مثيرة من إنتصار ريال مدريد على أوساسونا في الدوري الإسباني

منذ 41 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

04:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status