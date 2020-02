"Little Women" يحصل على جائزة أفضل "تصميم أزياء" في حفل الأوسكار

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم The Irishman، وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Little Women وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر، التي ترشح لها كل من فيلم Bombshell وفيلم "جوكر"، وفيلم Judy وفيلم Maleficent: Mistress of Evil وفيلم 1917.











أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Little Women لجائزة أفضل "تصميم أزياء"، بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.