إسماعيل يوسف: لا تصالح مع كهربا ويوضح موقف الزمالك مع بوطيب

تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن مواجهات الزمالك القوية خلال شهر فبراير الجاري بالبطولات المختلفة، وعن موقف القلعة البيضاء من مهاجم الفريق المغربي خالد بوطيب والذى تم فسخ تعاقده خلال الفترة الماضية.



وقال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "موضوع خالد بوطيب في يد الشؤون القانونية".



وعن رحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي السابق للفريق، قال : "الزمالك لا يحتاج حمدي النقاز، وأحمد عيد خامة مبشرة واعدة"



وأكد إسماعيل يوسف، قائلاً : "الزمالك يلعب علي 3 بطولات خلال شهر وأتمني التوفيق للزمالك فى شهر فبراير وكارتيرون بدأ يفهم لاعبي الزمالك، وبطولة إفريقيا الأقوي هذا الموسم بسبب تواجد 8 فرق حصلت علي اللقب".



بينما تحدث عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، عبر برنامج نمبر وان، قائلاً : "كهربا لن يتم التصالح معه.. إحنا مش في قاعدة عرب"



وتابع : "فرجاني ساسي مستمر داخل صفوف نادي الزمالك ولا صحة لما يتردد بشأن رحيله عن الزمالك"



ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري ثم مواجهة النادي الأهلى يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على بطولة كأس السوبر المصري ثم مواجهة فريق الترجي التونسي مرة أخري ولكن ضمن مباريات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.