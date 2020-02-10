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"Once Upon a Time in Hollywood" يفوز بجائزة أفضل ديكور في حفل Oscars 92nd
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:59 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood لجائزة أفضل "ديكور" بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.
وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم، The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم 1917 وفيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite.
ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ميكساج، والتي ترشح لها كل من فيلم Ad Astra وفيلم Ford v Ferrari وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.
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