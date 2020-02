"Once Upon a Time in Hollywood" يفوز بجائزة أفضل ديكور في حفل Oscars 92nd

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم، The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم 1917 وفيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ميكساج، والتي ترشح لها كل من فيلم Ad Astra وفيلم Ford v Ferrari وفيلم Joker وفيلم 1917، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.











أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood لجائزة أفضل "ديكور" بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.