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"التعليم" تفجر مفاجأة عن العجز بأعداد المدرسين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:55 ص
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وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أشرقت حفني
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تابعت انتظام أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وتأكدت من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البعض لديه حالة قلق "مفيش أي مشكلة واتخذنا كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب".

وأوضح أن الوزارة لديها عجز كبير في المعلمين يصل إلى 300 ألف معلم، وتم إطلاق مسابقة 120 ألف معلم واجتاز الاختبارات فيها حوالي 40 ألف معلم ولكنه رقم غير مجدي.

وتابع حجازي: "تم فتح باب التطوع للمعلمين للعمل بشروط أن يكون لديه مؤهل تربوي وسيتم عمل اختبار له وسيكون الأمر برغبة المعلم تماما والوزارة لن تفرض أمرا على المتقدمين لها".
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الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا

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