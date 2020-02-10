التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري







يستعد النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لمواجهة فريق طلائع الجيش اليوم الاثنين 10 من شهر فبراير الجاري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن مناف سات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الرابع عشر هذا الموسم ومواصلة سلسلة الانتصارات، حيث حقق النادي الأهلي 13 فوزا هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز، وجمع الفريق الأهلاوي 39 نقطة حتى الآن.





وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز مساء الأمس على حساب فريق الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الاسماعيليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار نفس الجولة أيضاً.





ونجح النادي الاهلي في الفوز على فريق بيراميدز بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، حيث يعد هذا الانتصار الأول للمارد الأحمر على بيراميدز منذ تغير اسم النادي.





واستقر رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق طلائع الجيش، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-





محمد الشناوي - أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - علي معلول - اليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - جونيور اجايي - اليو بادجي - محمد مجدي أفشة.