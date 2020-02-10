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"The Neighbors' Window" يحصد جائزة أفضل فيلم Live Action قصير في الأوسكار
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:53 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم The Neighbors' Window لجائزة أفضل فيلم Live Action قصير بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.
وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من، فيلم Brotherhood وفيلم Nefta Football Club، وفيلم The Neighbors' Window، وفيلم Saria، وفيلم A Sister.
ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل،جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، التي ترشح لها كل من، فيلم In the Absence، وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone، وفيلم Life Overtakes Me، وفيلم St. Louis Superman، وفيلم Walk Run Cha-Cha.
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