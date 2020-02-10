فيلم "Jojo Rabbit" يفوز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس في Oscars 92nd



وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم The Irishman المقتبس من كتاب I Heard You Paint Houses، وفيلم Jojo Rabbit المقتبس من رواية Caging Skies وفيلم جوكر المقتبس من قصص DC المصورة، وفيلم Little Women المقتبس من رواية تحمل العنوان نفسه، وفيلم The Two Popes المقتبس من مسرحية The Pope.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل سيناريو فيلم أصلي التي ترشح لها كل من فيلم Knives Out من بطولة دانيال كريج، وفيلم Marriage Story من بطولة سكارليت جوهانسن وآدم درايفر، وفيلم 1917 من بطولة ريتشارد مادن وبينديكت كومبارباتش، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood من بطولة براد بيت وليوناردو دي كابرريو، وفيلم Parasite من إخراج بونج جوون هو.











أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Jojo Rabbit لجائزة أفضل سيناريو مقتبس بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.