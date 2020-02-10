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"Parasite" يحصل على جائزة أفضل سيناريو أصلي في حفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:43 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Parasite لجائزة أفضل سيناريو أصلي بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من فيلم Knives Out من بطولة دانيال كريج، وفيلم Marriage Story من بطولة سكارليت جوهانسن وآدم درايفر، وفيلم 1917 من بطولة ريتشارد مادن وبينديكت كومبارباتش، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood من بطولة براد بيت وليوناردو دي كابرريو، وفيلم Parasite من إخراج بونج جوون هو.

ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، والتي ترشح لها كل من "سينثيا إيريفو" عن دورها في فيلم Harriet، و"سكارليت جوهانسن" عن دورها في فيلم Marriage Story، وسيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، ورينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.


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