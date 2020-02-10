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"Hair Love" يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حفل الأوسكار
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:35 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم "Hair Love" لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.
وكان مرشحًا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم Dcera، وفيلم Hair Love، وفيلم Kitbull، وفيلم Memorable وفيلم Sister.
ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل فيلم "لايف أكشن" قصير، والتي ترشح لها كل من، فيلم Brotherhood وفيلم Nefta Football Club، وفيلم The Neighbors' Window، وفيلم Saria، وفيلم A Sister.
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