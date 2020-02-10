وزير الخارجية: الجميع أشاد بالجهود التي قدمتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي



وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الفريقي على مدار عام مضى لم يترك أي مناسبة دولية للتعبير عن الرؤية الأفريقية سواء لحفظ السلام أو التنمية أو الحديث عن أهمية دعم البنية الأساسية أو خلق وظائف لشباب القارة.



وأوضح، أن سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس جنوب أفريقيا، أشادوا بكل الجهود التي قدمتها مصر بتناول القضايا السياسية والتنموية للقارة الأفريقية على مدار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أعضاء دول الاتحاد الأفريقي قدموا التحية والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية لجهوده خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي العام المنصرم.