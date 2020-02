"Toy Story 4" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل Oscars 92nd

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World، وفيلم I Lost My Body، وفيلم Klaus وفيلم Missing Link وفيلم Toy Story 4.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل سيناريو فيلم مقتبس التي ترشح لها كل من فيلم The Irishman المقتبس من كتاب I Heard You Paint Houses، وفيلم Jojo Rabbit المقتبس من رواية Caging Skies وفيلم جوكر المقتبس من قصص DC المصورة، وفيلم Little Women المقتبس من رواية تحمل العنوان نفسه، وفيلم The Two Popes المقتبس من مسرحية The Pope.















أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Toy Story 4 لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.