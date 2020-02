براد بيت يحصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد من حفل جوائز الأوسكار

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وأنطوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم The Irishman، وبراد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.



ومن ضمن الجوائز الأخرى التي يعلن عنها خلال الحفل، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي التي ترشح لها كل من، أنطونيو بانديراس عن دوره في فيلم Pain and Glory، وليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وآدم درايفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر، وجوناثان بيرس عن دوره في فيلم The Two Popes.







أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار عبر موقع تويتر عن حصد النجم "براد بيت" لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد بالدورة رقم 92 لحفل الجوائز من عام 2020 الجاري.