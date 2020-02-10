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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين 10 / 2 / 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:14 ص
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دوري أبطال أسيا
دوري أبطال أسيا
محمد جمال
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تقام اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا للموسم الجديد 2019_2020، بمواجهات قوية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم 

باختاكور الاوزبكي ضد شباب الأهلي الإماراتي فى تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية عصراً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3.

الشرطة العراقي ضد إستقلال الإيرانى فى تمام الثانية عصراً بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

الهلال السعودي ضد شاهر خودرو الإيراني فى تمام الخامسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة إلا ثلث بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.

الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي فى تمام الخامسة و35 دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة و35 دقيقة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 5.
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