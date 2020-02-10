مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين 10 / 2 / 2020

تقام اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا للموسم الجديد 2019_2020، بمواجهات قوية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم





باختاكور الاوزبكي ضد شباب الأهلي الإماراتي فى تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية عصراً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3.





الشرطة العراقي ضد إستقلال الإيرانى فى تمام الثانية عصراً بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.





الهلال السعودي ضد شاهر خودرو الإيراني فى تمام الخامسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة إلا ثلث بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.



