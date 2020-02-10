زوجة صاحب واقعة حمار القطار: "بيتنا مفروش بالجريد.. وجوزي مخه على قده"



وأضافت قناوية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن زوجها اضطر لاصطحاب الحمار في القطار لأن تكلفة النقل من نجع حمادي إلى الأقصر ستتكلف نحو 1000 جنيه وهو لايملك المبلغ لذلك قام باصطحابه قي القطر.



وتابعت: "الناس زنت عليه عشان يركب القطر بالحمار وهو تم حبسه منذ الأمس لم يعود للمنزل"، معلقة: "إحنا حالتنا بلا وماعندناش عفش قاعدين على جريد حتى الآكل مش عندنا وأنا جوزي مخه تعبان وعلى قده".



قالت قناوية حسان، زوجة راكب القطار الذي انتشرت قصته على السوشيال ميديا وتم القبض عليه لاصطحابه للحمار في القطار قائلة: "زوجي اصطحب الحمار لأنه كان اشترى جحش ومات واضطر لشراء حمار آخر من نجع حمادي بعد نصيحة بعض المقربين".