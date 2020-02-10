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ديربي الغضب| لوكاكو يوضح سر ريمونتادا الإنتر ضد ميلان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:44 ص
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لوكاكو
لوكاكو
علي خلاف
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حول الإنتر تأخره بهدفين أمام ضيفه ميلان في ديربي الغضب خلال الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم لفوز عريض برباعية.


لوكاكو يتحدث عن ريمونتادا الإنتر

وكشف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن سر تألق الإنتر في شوط ديربي الغضب الثاني وتسجيل أربعة أهداف صعدت بالفريق لقمة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة مناصفة مع يوفنتوس ولكن فارق الأهداف جاءت لصالح "النيراتزوري".


وتحدث لوكاكو في تصريحات نقلها موقع الإنتر الرسمي:" لقد حققنا نجاحًا جيدًا خلال الشوط الثاني، ميلان لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول ، حيث تركنا لهم مساحة كبيرة وكافحنا، ومع ذلك ، خرجنا جيدا بعد الفاصل".


وأضاف مهاجم النيراتزوري :" أعتقد أن الجميع شاهدوا عقلية هذا الفريق ، ونحن لا نستسلم أبدًا ونتطلع دائمًا إلى الفوز".


وعن سر تألقه في الشوط الثاني ذكر المهاجم البلجيكي:"أنا هنا للفوز وهدفي الوحيد هو مساعدة الفريق على الحصول على نتائج".


لوكاكو يزاحم هدافي الدوري الإيطالي

بهذا الفوز والتسجيل زاحم المهاجم البلجيكي رميلو لوكاكو قائمة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 17 هدف في 23 جولة حيث يتصدر القائمة تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 25 هدفًا ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس الذي سجل 20 هدفًا.
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