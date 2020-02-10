Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

تحدث الطيار أشرف أبو اليسر، عن تفاصيل جديدة في أزمته مع الفنان محمد رمضان، والتي كانت سببًا في إيقافه عن العمل.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة "MBC مصر": "أنا سعيد إني بتكلم مع حضرتك ويشرفني انك كنت معايا في الطيارة في يوم من الأيام والفنان محمد رمضان مشكورًا على الاعتذار اللي قاله امبارح ولكن أنا كنت منتظر أنه يتصل بيا ونحل الموقف مع بعض إنما حتى ذلك الوقت لم يتصل بي محمد رمضان".

واستكمل حديثه قائلًا: "أنا بالنسبالي المحامي الذي يختص بحل شئوني أستاذ سمير اتصل بالمحامي بتاعه أكثر من عشرين مرة، ومرة يرد عليه و15 لا، وآخر مرة الأيام اللي فاتت دي كلمة أكثر من 10 مرات، لحد النهاردة كلمه ومردش طب أنا مطلوب مني أعمل ايه!".

وأضاف: "أنا النهاردة تعبان نفسيًا من حاجة إني أنا راجل ليا تاريخي وليا مواقفي في الطيران القوات الجوية، المدني، أنا كان نفسي تاريخي اللي فاضله 3 سنين ونص ينتهي بالتكريم مينتهيش بإيقاف عن الطيران بالموقف ده".

وحكى الموقف الذي حدث مع الرمضان في قمرة القيادة بالتفصيل: "مساعد الطيار راح الحمام وبعدها لقيت الفنان محمد رمضان واقف جمبي وبيقولي عايز أتصور صورة وأوريها لابني،، أقسم بالله ده اللي حصل بالظبط، وأنا مقدرش أقول لأي قيمة في الطيارة لا قوم، فقولتله اتفضل خد الصورة بس ما تحطش ايدك على حاجة".

وأضاف: "لكن ظهر في الفيديو شخص يقول محمد رمضان بيسوق ومع احترامي لمهنة السواقة لكن مصطلح اللي ما بين الطيارين عموما مقولش أنا بسوق طيارة اسمنا أنا بطير بالطيارة يعني ايه أنا بسوق الطيارة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان طيار الفجر الفني ازمة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 7 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 9 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 9 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الإمارات تكشف كيفية علاجها لإحدى المصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر أمين: تواجد محمد رمضان في قمرة الطائرة يحدث في العالم (فيديو)

الطيران: سحب رخصة الطيار في "فيديو محمد رمضان" مدى الحياة

استقالة رئيس شركة الطيران الخاصة صاحبة "فيديو محمد رمضان"

أول رد من محمد رمضان على سحب رخصة الطيار مدى الحياة في واقعة قيادته الطائرة

محمد رمضان يوجه الشكر لطلاب الجامعة الأمريكية

شقيق ضحية "لقمة العيش" بالعياط: أخويا طفل وخاله اشترى زينة يوم خروج قاتله من السجن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status