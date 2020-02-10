تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان









وأضاف خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة "MBC مصر": "أنا سعيد إني بتكلم مع حضرتك ويشرفني انك كنت معايا في الطيارة في يوم من الأيام والفنان محمد رمضان مشكورًا على الاعتذار اللي قاله امبارح ولكن أنا كنت منتظر أنه يتصل بيا ونحل الموقف مع بعض إنما حتى ذلك الوقت لم يتصل بي محمد رمضان".



واستكمل حديثه قائلًا: "أنا بالنسبالي المحامي الذي يختص بحل شئوني أستاذ سمير اتصل بالمحامي بتاعه أكثر من عشرين مرة، ومرة يرد عليه و15 لا، وآخر مرة الأيام اللي فاتت دي كلمة أكثر من 10 مرات، لحد النهاردة كلمه ومردش طب أنا مطلوب مني أعمل ايه!".



وأضاف: "أنا النهاردة تعبان نفسيًا من حاجة إني أنا راجل ليا تاريخي وليا مواقفي في الطيران القوات الجوية، المدني، أنا كان نفسي تاريخي اللي فاضله 3 سنين ونص ينتهي بالتكريم مينتهيش بإيقاف عن الطيران بالموقف ده".



وحكى الموقف الذي حدث مع الرمضان في قمرة القيادة بالتفصيل: "مساعد الطيار راح الحمام وبعدها لقيت الفنان محمد رمضان واقف جمبي وبيقولي عايز أتصور صورة وأوريها لابني،، أقسم بالله ده اللي حصل بالظبط، وأنا مقدرش أقول لأي قيمة في الطيارة لا قوم، فقولتله اتفضل خد الصورة بس ما تحطش ايدك على حاجة".





وأضاف: "لكن ظهر في الفيديو شخص يقول محمد رمضان بيسوق ومع احترامي لمهنة السواقة لكن مصطلح اللي ما بين الطيارين عموما مقولش أنا بسوق طيارة اسمنا أنا بطير بالطيارة يعني ايه أنا بسوق الطيارة".









تحدث الطيار أشرف أبو اليسر، عن تفاصيل جديدة في أزمته مع الفنان محمد رمضان، والتي كانت سببًا في إيقافه عن العمل.