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تصميم "ديور".. إطلالة "نتالي بورتمان" بالأوسكار تحمل أسماء المخرجات اللائي لم يترشحن
الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:39 ص
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أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمة "نتالي بورتمان" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري، وكانت ترتدي إطلالة من تصميمات ماركة ديور وتحمل اسماء أسماء المخرجات اللائي لم يترشحن لجوائز الأوسكار هذا العام.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".
وكل من "لين مانويل ميراندا"، و"أنتوني راموس"، و"مارك رفالو"، و"كيلي ماري تران"، و"كريستين ويج"، ومقدم البرامج البريطاني "جيمس كوردين"، و"بينولوبي كروز"، و"بانيي فيلدستين"، و"زاك جوتسجين"، "ديان كيتون"، و"شيا لبوف".
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