تصميم "ديور".. إطلالة "نتالي بورتمان" بالأوسكار تحمل أسماء المخرجات اللائي لم يترشحن



ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".



وكل من "لين مانويل ميراندا"، و"أنتوني راموس"، و"مارك رفالو"، و"كيلي ماري تران"، و"كريستين ويج"، ومقدم البرامج البريطاني "جيمس كوردين"، و"بينولوبي كروز"، و"بانيي فيلدستين"، و"زاك جوتسجين"، "ديان كيتون"، و"شيا لبوف".





