لحظة وصول آل باتشينو وروبيرت دي نيرو للسجادة الحمراء بحفل الأوسكار Oscars 92nd







وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون".



بالإضافة لكل من "جاني فوندا"، و"جوش جاد"، والنجم الكبير "توم هانكس"، و"أوسكار إسحاق"، و"ساندرا أوه"، و"نتالي بورتمان"، و"كريس روك"، والمخرج "تايكا وتيتي".











نشرت الصفحة الرسمية لمجلة "فيرتي" عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمان آل باتشينو وروبيرت دي نيرو للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري، والتي ستقدم فقرة غنائية ضمن فعاليات الحفل الذي ينطلق رسميا خلال دقائق قليلة من الآن.