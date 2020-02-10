Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. إطلالات نجمات فيلم "Little Women" بحفل جوائز Oscars 92nd (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمة سيرشا رونان، والنجمة فلورنس بف، لسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.

وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون".

بالإضافة لكل من "جاني فوندا"، و"جوش جاد"، والنجم الكبير "توم هانكس"، و"أوسكار إسحاق"، و"ساندرا أوه"، و"نتالي بورتمان"، و"كريس روك"، والمخرج "تايكا وتيتي".


شاهد.. إطلالات نجمات فيلم "Little Women" بحفل جوائز Oscars 92nd (صور)
شاهد.. إطلالات نجمات فيلم "Little Women" بحفل جوائز Oscars 92nd (صور)
شاهد.. إطلالات نجمات فيلم "Little Women" بحفل جوائز Oscars 92nd (صور)
شاهد.. إطلالات نجمات فيلم "Little Women" بحفل جوائز Oscars 92nd (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإمارات تكشف كيفية علاجها لإحدى المصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status