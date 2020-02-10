





انتهت أمس الأحد 9 فبراير منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر مباراة في الجولة بين نادي ميلان ونادي إنتر ميلان في ديربي الغضب.





نتيجة مباراة ميلان وإنتر ميلان أمس في الدوري الإيطالي



واستطاع نادي إنتر ميلان أن يفوز على نظيره نادي ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم



وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي إنتر ميلان إلى 54 نقطة ليتواجد في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر.





وتنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز السبت القادم 15 فبراير وتنتهي يوم الإثنين 17 فبراير.





متصدر الدوري الإيطالي الممتاز



وبنتيجة مباراة الأمس يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 54 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز



ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدورري الإيطالي الممتاز عقب انتهاء الجولة الثالثة والعشرين كالآتي: